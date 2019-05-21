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انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للصم وضعاف السمع بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:53 م
انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للصم وضعاف السمع بالمدينة الشبابية بالإسكندرية انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للصم وضعاف السمع بالمدينة الشبابية بالإسكندرية
كتب محمود طه حسين
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انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية الختامية للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية والدمج بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، التى تستمر فى الفترة من 19 حتى 25 مايو الجارى. 
 
 من جانبها قالت هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالتربية والتعليم  إن الإدارة قامت بعقد 108 بطولات محلية خلال العام الدراسى 2018/ 2019 وكذلك 12 بطولة إقليمية، مشيرة إلي أنه حان وقت التتويج على مستوى الجمهورية. 
 
وأوضحت عبد السلام أن البطولات الختامية تستهدف الطلاب الصم وضعاف السمع من جميع محافظات الجمهورية بنين وبنات، وكذا طلاب التربية الفكرية من الجمهورية بنين وبنات، وتتضمن ألعاب القوى والقدم الخماسى وتنس الطاولة والفنون المسرحية والرسم والزخرفة.
 
وأشارت عبد السلام إلى أن الإدارة المركزية قامت بعمل قرعة على مستوى الجمهورية لاستضافة 6 من الطلاب من غير المشتركين بالبطولة من طلاب الدمج ليشاركوا فى تتويج زملائهم، بالإضافة إلى منح جائزة لخمس طلاب موهوبين حصلوا على المركز الأول في مسابقة مبدعي المستقبل، لحضور البطولة. 
 
وأضافت أنه سيقام حفل الختام يوم 24 مايو بحضور ممثلي التربية الخاصة من محافظات مصر.
 

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التربية والتعليم

بطولة الجمهورية للصم وضعاف السمع

المدينة الشبابية بالاسكندرية

الصم والبكم

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