انتشال ميكروباص سقط فى ترعة بالبدرشين ونقل المتوفين والمصابين للمستشفى

كتب عبد الرحمن سيد

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة، الضحايا والمصابين إثر سقوط سيارة ميكروباص فى ترعة الجيزاوية فى منطقة البدرشين، وتم نقل المصابين غلى المستشفى لتلقى العلاج، وسحب الميكروباص من المياه.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة للطريق فى البدرشين بسقوط ميكروباص فى ترعة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين سقوط السيارة فى الترعة نتيجة للسرعة الزائدة، و توفى خلالها 5 اشخاص و أصيب 4 أخرين وتم نقلهم للمستشفى.