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انتشال ميكروباص سقط فى ترعة بالبدرشين ونقل المتوفين والمصابين للمستشفى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:40 م
انتشال ميكروباص سقط فى ترعة بالبدرشين ونقل المتوفين والمصابين للمستشفى جانب من واقعة سقوط مكروباص فى الترعة
كتب عبد الرحمن سيد
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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة، الضحايا والمصابين إثر سقوط سيارة ميكروباص فى ترعة الجيزاوية فى منطقة البدرشين، وتم نقل المصابين غلى المستشفى لتلقى العلاج، وسحب الميكروباص من المياه. 
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة للطريق فى البدرشين بسقوط ميكروباص فى ترعة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين سقوط السيارة فى الترعة نتيجة للسرعة الزائدة، و توفى خلالها 5 اشخاص و أصيب 4 أخرين وتم نقلهم للمستشفى. 
 
 
 
سقوط سيارة مكروباص فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين (1)
سقوط سيارة مكروباص فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين 

سقوط سيارة مكروباص فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين (2)
سقوط سيارة مكروباص فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين 

 


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سقوط سيارة بترعة

زحام مرورى بالبدرشين

ترعة الجيزاوية

البدرشين

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