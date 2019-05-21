اليوم.. بدء تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

كتب لؤى على

قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن اليوم الثلاثاء، بداية تصحيح أوراق امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بعد ختام فعاليات امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية الأزهرية أمس الاثنين.

حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، امتحانهم في مادتي الجبر والحاسب الآلى فى اليوم الأخير للامتحانات.

كما اختتمت، أول أمس الأحد 19 مايو 2019 ، فعاليات امتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية الأزهرية؛ حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الازهرية، امتحانهم فى مادتى الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلى فى اليوم الأخير للامتحانات.

ولم تَرِد أية شكوى من الامتحانات؛ حيث تم مراعاة مستويات الطلاب المختلفة.

جدير بالذكر أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات متابعة على مستوى المناطق الأزهرية المختلفة، وعلى مدار اليوم لمتابعة العملية الامتحانية.