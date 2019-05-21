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اليابان تسعى لمنع السياح من "تشويه" كثبانها الرملية بالـ"جارافيتى"

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:07 م
اليابان تسعى لمنع السياح من "تشويه" كثبانها الرملية بالـ"جارافيتى" تشويه الكثبان الرملية فى اليابان
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن السلطات المحلية فى اليابان وضعت فاصلا فى الرمال، لمنع السياح الأجانب من تشويه الكثبان الرملية التى يحبون أن يكتبون أو يرسمون عليها الأشكال المختلفة، وسط غضب محلى من زيادة عدد من يقومون بذلك. 
 
 
وحظرت توتورى، وهى مقاطعة على ساحل بحر اليابان، تشوه الكثبان الرملية - وهو عامل جذب سياحى رئيسى - قبل عقد من الزمان، لكن الحكومة المحلية قالت إن هناك زيادة هائلة في "الكتابة على الكثبان الرملية" أو "جارافيتى الرمال"، في السنوات الأخيرة حيث تجذب المنطقة المزيد من الزوار من الخارج.
 
وقالت حكومة المحافظة إنها ستقيم المزيد من الإشارات باللغة الأجنبية تحث الزوار الذين يبحثون عن تذكار مثالى على مواقع التواصل الاجتماعى مثل انستجرام، على عدم تخريب الكثبان الرملية ، التى تقع على امتداد 16 كم على طول الساحل.
 
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 3300 حادث من "الكتابة على الكثبان الرملية" وقع العقد الماضى - بما فى ذلك أكثر من 200 فى العام الماضى وحده - وفقا لماينيتشى شيمبون. 
 
وفى يناير، أُمر زوجان من الخارج بمسح رسالة طولها 25 متراً نصها "عيد ميلاد سعيد ناتالى". وأضافت الصحيفة أنه تم مسح الكتابة على الكثبان الأخرى من قبل المسئولين والمتطوعين المحليين.
 
 

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السياحة فى اليابان

الكثبان الرملية

جارافيتى الرمال

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