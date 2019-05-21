النيابة تطلب تقرير نتائج فحص مواد غذائية فاسدة مضبوطة داخل مصنع بـ6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تقرير اللجنة الطبية المشكلة لفحص كمية من المواد الغذائية تم ضبطها داخل مصنع لإنتاج "الخل" بالمدينة، للوقوف على مدى مطابقة تلك المواد للمواصفات القياسية، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، لاتخاذ قرار بشأنها.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط "ريهام.أ" صاحبة مصنع للمواد الغذائية لإنتاج (الخل) بدون ترخيص باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وبمداهمة المصنع تم القبض على "محمد.أ" المدير المسئول، وبحوزته 5 أطنان من الخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.