النيابة تأمر بنشر مواصفات جثة فتاة الرحاب فى أقسام الشرطة

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإبلاغ مراكز الشرطة بمواصفات وأوصاف جثة الفتاة التى عثر عليها ملقاة بجوار أحد العقارات بالتجمع الخامس، لبيان وجود ثمة تشابه بمحاضر التغيب من عدمه، مما استعجلت النيابة تحريات المباحث بالواقعة لسرعة تحديد الجناة.

كانت أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة العثور على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر، مقتولة وملقاة داخل بجوار أحد العقارات، بدائرة قسم التجمع الخامس.

كان تلقى رئيس مباحث التجمع الخامس، بلاغا من الأهالى، بجوار مسجد فاطمة الشربتلى، دائرة القسم، يفيد العثور على جثة فتاة، ملقاه أمام أحد العقارات، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة عشرينية، ترتدى كامل ملابسها، ولم يعثر بحوزتها على أية مستندات تدل على هويتها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.