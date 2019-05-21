الموافقة على 17 مشروعا استثماريا جديدا بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار على إقامة عدد 17 مشروعا استثماريا متنوعا بلغت تكاليفها الاستثمارية 120 مليونا و300 ألف جنيه .

وأضاف أن تلك المشروعات الجديدة توفر حوالى 500 فرصة عمل بالإضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة .

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ وعبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة وحازم الأشمونى السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الزراعة ومدير مكتب الاستثمار بديوان عام المحافظة ومدير المنطقة الصناعية ومديرى إدارات الشئون المالية والإدارية والتخطيط العمرانى.