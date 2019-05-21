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المعدن الأصفر يفقد بريقه.. الذهب يتراجع عالميا فى ظل مكاسب الدولار

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:53 ص
المعدن الأصفر يفقد بريقه.. الذهب يتراجع عالميا فى ظل مكاسب الدولار سبائك ذهب - أرشيفية
رويترز
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هبط سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما لامس فى الجلسة السابقة أقل مستوى له فيما يزيد على أسبوعين، إذ أدّى تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) لن يُخفّض أسعار الفائدة، إلى تعزيز الدولار وإضعاف مركز الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

ونزل الذهب فى التعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1276.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 5:52 بتوقيتجرينتش، وكان قد انخفض لأقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين خلال الجلسة السابقة مسجلا 1273.22 دولار. وفقد الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.1% ليسجل 1275.60 دولار للأوقية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته فى أسبوعين ونصف الأسبوع، اليوم، مدعوما بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، فيما أدى تصاعد حدة الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين للإقبال على شراء الدولار كملاذ آمن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.2% مسجلة 14.44 دولار للأوقية، لتقترب من أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر عند 14.33 دولار الذى لامسته الجلسة السابقة. وارتفع البلاتين 0.6% مسجلا 816.73 دولار، بعدما سجل أقل مستوياته فى شهرين عند 805.50 دولار خلال الجلسة السابقة، بينما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1335.25 دولار.


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