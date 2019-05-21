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الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:20 ص
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إلغاء للإنترنت..

المصرية للاتصالات تؤكد استمرار فترة سماح فاتورة التليفون الأرضى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:00 ص
المصرية للاتصالات تؤكد استمرار فترة سماح فاتورة التليفون الأرضى التليفون الأرضى
كتبت هبة السيد
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ألغت الشركة المصرية للاتصالات We، فترة السماح الخاصة بخدمات الإنترنت الأرضى، وهى 5 أيام، مع إتاحة فترة سماح 48 ساعة فقط، وفقا لما أكده مسؤول بالشركة لـ"اليوم السابع"، إلا أنه أكد أن هذا القرار تم تطبيقه على استحقاق فاتورة شهر أبريل.

 

ونفى المصدر ما تردد من أنباء عن إلغاء فترة سماح التليفون الأرضى، والذى يشهد زيادة مطردة مع تطوير البنية التحتية للاتصالات بمصر عبر كابلات الألياف الضوئية، والإقبال الكبير على الاشتراك فى ADSL، مشيرا إلى أن فترة سماح التليفون الأرضى تصل إلى شهرين، الأول فترة سماح إرسال واستقبل، والشهر الثانى استقبال فقط، ويتم تحصيل الفاتورة كل 3 أشهر.

 

ويصل عملاء التليفون الأرضى المنزلى لشبكة WE إلى نحو 8.093 مشترك فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بنحو 7.265 مليون اشتراك فى الربع الأول من عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى 11%.

 

كما بلغ حجم الإشتراكات بخدمة نقل البيانات للانترنت فائق السرعة  إلى 5.535 مليون عميل فى الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنحو 4.366 مليون عميل مشترك فىADSL بنفس الفترة من 2018 بنسبة زيادة تصل إلى 27%.

 

و ارتفع عملاء الهاتف المحمول للشبكة  إلى 4.247 مليون عميل مقارنة بنحو 2.930 فى الربع الأول من 2018 .


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