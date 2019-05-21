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"المرور" تخصص رادارات للحد من حوادث الطرق المؤدية للدائرى الإقليمى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:31 ص
"المرور" تخصص رادارات للحد من حوادث الطرق المؤدية للدائرى الإقليمى رادار لمراقبة سرعة السيارات - أرشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد
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عززت اﻹدارة العامة للمرور من تواجد عناصرها، ونشر سيارات الإغاثة ووحدات الرادار على الطرق الفرعية المؤدية إلى الدائرى الإقليمى، للسيطرة على حركة المرور وتقليص الحوادث الناتجة عن تهور السائقين.
 
وتابعت فرق المرور سير حركة المرور وعملية النقل على الطرق الفرعية، مع تأمين الطريق الإقليمى من خلال مراقبة كل قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على طول الطريق، إضافة إلى تكثيف انتشار الحملات المتحركة بأجهزة الرادار، لمنع السرعات الزائدة، والتنسيق مع كل مديريات الأمن لنشر فرق أمنية لملاحظة الحالة وتحقيق الانضباط على امتداد الطريق.
 
ويشهد الطريق الدائرى تعزيزا للخدمات الأمنية والمرورية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الكثافة المرورية، على أن تُتخذ كل الإجراءات القانونية الحازمة تجاه مخالفى القرار، وأهابت إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وقواعد وآداب المرور وإرشادات السير على الطريق.
 
 
 
 
 

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