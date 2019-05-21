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الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:58 م
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المرشح الصينى لمنظمة "الفاو": نعمل بكل جهد مع مصر لنقل الخبرات الزراعية الحديثة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:34 م
المرشح الصينى لمنظمة "الفاو": نعمل بكل جهد مع مصر لنقل الخبرات الزراعية الحديثة منظمة الفاو - أرشيفية
كتب عز النوبى
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استقبل الجانب المصرى، تشو دونجيو– نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية الصينى والمرشح من قبل الحكومة الصينية لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) ، وحضر اللقاء الدكتور  سعد موسى – المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية ، والذي صرح عقب اللقاء بأنه سوف يتم اختيار مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال احتفالية تقام بمقر المنظمة بالعاصمة الايطالية روما يوم 23 يونيو 2019.

يُعتبر تشو دونجيو من العلماء المعروفين عالمياً بخبرته الكبيرة فى مجال الزراعية على مدى ثلاثون عاماً ، حيث تولى منصب نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية لعدة سنوات وهى أكبر مؤسسة بحثية زراعية بالصين بأكثر من 20 ألفاً من الباحثين. وبعد انتهاء مهمته بالأكاديمية سخر حياته للخدمة العامة على المستوى المحلى والقومى والذى أعطاه رؤية فى مجال الإدارة الزراعية والغذائية، مما كان له الأثر فى زيادة خبراته الزراعية وكذا الشئون الريفية.

وأضاف موسى أن  الجانب  المصرى  أكد على اعتزازه بالعلاقات الزراعية القوية التي تجمع الشعبين المصرى والصيني وثقته بأن قيادة تشو دونجيو لهذا المنصب سوف يدعم بشكل كبير قطاع التنمية الزراعية وسيساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتمني له التوفيق.

وتطرق تشو دونجيو فى حديثه إلى موضوعات زراعية مختلفة ومن ضمنها الزراعة الرقمية واستخدامها في الصين منذ أكثر من خمس أعوام من أجل ربط المناطق الزراعية ببعضها والمراكز والتجمعات التسويقية، كما أشار إلى أنه فى حال توليه منصب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة سيعمل بكل جهد مع مصر والدول الإفريقية لنقل التكنولوجيات الزراعية الحديثة حيث سيكون التركيز على الجانب الأكاديمى بالإضافة إلى الجانب التقنى. 

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقات التى تجمع الشعبين والتطور الكبير الذي تشهده بدعم القيادة السياسية بكلا البلدين.

 

 


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المرشح الصينى

الزراعة الحديثة

العلاقات الزراعية

الفاو

منظمة الأغذية والزراعة

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