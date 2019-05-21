الليلة.. ندوة عن مخاطر الإلحاد بملتقى الفكر الإسلامى بمسجد الإمام الحسين

كتب - إسماعيل رفعت

تقام الليلة ندوة علمية كبرى بعنوان: مخاطر الإلحاد، بملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) اليوم الثلاثاء، فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية.

يحاضر فى الندوة: المدرس بجامعة الأزهر الدكتور هانى تمام، و الدكتور أيمن أبو عمر، مدير عام بالقطاع الدينى.

فيما شهدت ساحة الإمام الحسين، ندوة علمية كبرى بعنوان: "عناية الإسلام بتربية الطفل" حاضر فيها كل من: الواعظة يمنى أبو النصر، والواعظة عبير أنور، والواعظة جيهان ياسين.