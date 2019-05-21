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الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:29 م
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الليلة.. ندوة عن مخاطر الإلحاد بملتقى الفكر الإسلامى بمسجد الإمام الحسين

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:28 م
الليلة.. ندوة عن مخاطر الإلحاد بملتقى الفكر الإسلامى بمسجد الإمام الحسين ساحة مسجد الإمام الحسين
كتب - إسماعيل رفعت
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تقام الليلة ندوة علمية كبرى بعنوان: مخاطر الإلحاد، بملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) اليوم الثلاثاء، فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية. 
 
يحاضر فى الندوة: المدرس بجامعة الأزهر الدكتور هانى تمام، و الدكتور أيمن أبو عمر، مدير عام بالقطاع الدينى.
 
فيما شهدت ساحة الإمام الحسين، ندوة علمية كبرى بعنوان: "عناية الإسلام بتربية الطفل" حاضر فيها كل من: الواعظة يمنى أبو النصر، والواعظة عبير أنور، والواعظة جيهان ياسين.
 
 

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مخاطر الإلحاد

جامعة الأزهر

ملتقى الفكر الإسلامي

ساحة مسجد الإمام الحسين

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