الكنيست يصادق على زيادة عدد وزراء الحكومة من 18 وزيرا لـ 28

كتب- هاشم الفخرانى

صادق الكنيست الإسرائيلى بالقراءة الأولى، على اقتراح قانون يلغى أى قيود على عدد وزراء الحكومة، الذى واجه انتقادا ومعارضة شديدة من قبل المعارضة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أنه أيد مشروع القانون 65 نائبا وعارضه 54، وستقام لجنة مؤقتة مساء اليوم بتجهيز مشروع القانون، لتقديمه للقراءة الثانية والثالثة، وسيقدم القانون للتصويت للمصادقة عليه بشكل نهائى الأسبوع القادم، بهدف رفع القيود المرتبطة بعدد الوزراء قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ويتطلب غالبية تزيد عن 61 عضو كنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، حيث يلغى مشروع القانون قانونا آخر شرع عام 2013، والذى حدد عدد الوزراء بـ 18، بينما مشروع القانون الحالى يتيح توسيعه إلى 26 حتى 28.

كان اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى، قد ناقش فى جلسته الأسبوعية، مشروع قانون لإلغاء القيود المفروضة بموجب القانون على عدد الوزراء ونواب الوزراء فى الحكومة، الذى سيسمح بتلبية جميع مطالب الأحزاب للانضمام إلى الحكومة.