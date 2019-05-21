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القبض على 39 تاجر مخدرات و11متهما بحوزتهم أسلحة غير مرخصة فى الجيزة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:46 ص
القبض على 39 تاجر مخدرات و11متهما بحوزتهم أسلحة غير مرخصة فى الجيزة مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 39 متهما بالإتجار بالمواد المخدرة خلال حملة أمنية، استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، وبحوزتهم 1040 جرام حشيش، و616 قرص مخدر، و 229 جرام هيروين، بالإضافة إلى 15 جرام أفيون، و610 جرام استروكس.
 
كما ألقى رجال المباحث القبض على 10 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، و11 طلقة بدون ترخيص، واعترف المتهمون بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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حملة أمنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

أمن الجيزة

حشيش

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