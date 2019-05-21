القبض على لص هواتف محمولة فى بنها وبحوزته سلاح نارى

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بدائرة مركز بنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة بنها، مفادها قيام المدعو "أحمد .م"41 سنة، عاطل ومقيم القاهرة، السابق اتهامه فى 5 قضايا نشل، ونصب بالتردد على دائرة المركز لممارسة نشاطًا إجراميًا فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة .

وجرى إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية وعقب تقنين الإجراءات .

وتمكن المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، من ضبط المتهم بناحية كوبرى الشموت- دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقه من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وبمناقشته اعترف بارتكابه وقائع أخرى، وتم بإرشاد المتهم ضبط الهواتف الخلوية المستولى عليهم فى الوقائع الأخرى.

جارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.