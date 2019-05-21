video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عامل لتعديه على جاره بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فى المرج

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:19 م
القبض على عامل لتعديه على جاره بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فى المرج مشاجرة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عامل لتعديه على جاره بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

 

 تلقى قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، تفيد بوصول "شعبان. ع"، مصاب بجرح فى الكتف نتيجة طعنه بسلاح أبيض وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم "عاطف. س " وبسؤاله أدلى بأن المجنى عليه هو من حضر للتشاجر معه حاملا سلاح أبيض فى يده بسبب تساقط المياه من حمام المتهم، فنشبت بينهم مشاجرة وانتهت بطعن المجنى عليه وحرر المحضر اللازم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

النيابة تطلب تقريرا عن أسباب المشاجرة بين عائلتين فى منطقة الخليفة

الصلح بين عائلتين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب لعب الأطفال بالخصوص

النيابة تأمر بضبط متهمين جدد فى مشاجرة أمين شرطة وعاطلين بالأسلحة النارية

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة الخليفة

امن القاهرة

مشاجرة جيرة

سلاح ابيض

مشاجرة فى المرج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة