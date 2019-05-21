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القبض على عاطل وبحوزته 20 قطعة حشيش وسلاح نارى بالغربية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:13 ص
القبض على عاطل وبحوزته 20 قطعة حشيش وسلاح نارى بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ـ محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى خلال حملة أمنية.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى، والنقيب محمد طاهر رئيس مباحث نقطة شرطة قرية الهياتم من ضبط مسجل خطر يدعي " علي ع ع  " عاطل وبحوزته 20 قطعة حشيش مختلفه الحجم وسلاح نارى " فرد خرطوش" ومبلغ مالى.
 
وبسؤاله، اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم التحفظ عليها، وحرر محضر وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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