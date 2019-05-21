القبض على جزار لاتهامه بقتل والده لمعايرته له بتعاطيه المخدرات بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من كشف غموض مقتل جزار بمركز إطسا بمحافظة الفيوم بعد عثر عليه غارقا فى دمائه وسط أرضه الزراعية وتوفى عقب وصوله لمستشفى إطسا المركزى وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه وأنه سولت له نفسه قتل والده للتخلص من معايرته له بالفشل وتعاطى الحبوب المخدرة.

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى إطسا المركزى بوصول محمد ع ع 55 سنة جزار ومقيم قرية تطون جثة هامدة من المستشفى إدعاء ضرب من آخرين وبسؤال زوجته أكدت أنها وجدته غارقا فى دمائه فى أرضه الزراعية ولا نعرف سبب إصابته

وعلى الفور وجه مدير أمن الفيوم إدارة البحث الجنائى لسرعة كشف غموض الحادث وقد توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو نجله ويدعى ع م 23 جزار ومقيم بذات العنوان بسبب كثرة تعدى والده عليه بالسباب ومعايرته له لإدمانه تعاطى الأقراص المخدرة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة. تم تحرير المحضر بتلك الواقعة قيد برقم 9281 لسنة 2019 إدارى مركز إطسا وجارى العرض على النيابة العامة.