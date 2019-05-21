video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على جزار لاتهامه بقتل والده لمعايرته له بتعاطيه المخدرات بالفيوم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:53 م
القبض على جزار لاتهامه بقتل والده لمعايرته له بتعاطيه المخدرات بالفيوم اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من كشف غموض مقتل جزار بمركز إطسا بمحافظة الفيوم بعد عثر عليه غارقا فى دمائه وسط أرضه الزراعية وتوفى عقب وصوله لمستشفى إطسا المركزى وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه وأنه سولت له نفسه قتل والده للتخلص من معايرته له بالفشل وتعاطى الحبوب المخدرة.

 

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى إطسا المركزى بوصول محمد ع ع 55 سنة جزار ومقيم قرية تطون جثة هامدة من المستشفى إدعاء ضرب من آخرين وبسؤال زوجته أكدت أنها وجدته غارقا فى دمائه فى أرضه الزراعية ولا نعرف سبب إصابته

 

وعلى الفور وجه مدير أمن الفيوم إدارة البحث الجنائى لسرعة كشف غموض الحادث وقد توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو نجله ويدعى ع م 23 جزار ومقيم بذات العنوان بسبب كثرة تعدى والده عليه بالسباب ومعايرته له لإدمانه تعاطى الأقراص المخدرة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة. تم تحرير المحضر بتلك الواقعة قيد برقم 9281 لسنة 2019 إدارى مركز إطسا وجارى العرض على النيابة العامة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السجن المشدد 7 سنوات لبائع قتل شاب بالمطرية

نيابة الجيزة تأمر بتشريح جثة طبيب عربى قُتل داخل منزله فى منطقة فيصل

تجديد حبس عاطل قتل عامل بسبب خصومة ثأرية بين عائلتيهما فى الصف

السجن 7 سنوات لبائع قتل مواطن بقرية بالشرقية

حبس عاطل قتل ابن خاله بسبب خلافات مالية 15 يوما على ذمة التحقيقات

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

تطون

جريمة قتل فى تطون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة