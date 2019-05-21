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الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:25 م
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العراق: سقوط طائرة مسيرة فى قضاء مخمور

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:01 م
العراق: سقوط طائرة مسيرة فى قضاء مخمور طائرة بدون طيار
أ ش أ
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أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء أن طائرة صغيرة تحطمت فى قضاء (مخمور) التابع إداريا إلى محافظة نينوى، دون خسائر بشرية.
ونقلت القناة عن شهود عيان القول إن طائرة صغيرة تحطمت فى قرية (السعداوة) بناحية (الكوير) فى قضاء مخمور دون تسجيل أى خسائر، وأوضحوا أن الطائرة لم تحترق، ولكن أحد أجنحتها قد تحطم.
فيما قال مصدر أمنى عراقى إن الطائرة التى سقطت مسيرة بدون طيار، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بسقوط الطائرة.


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