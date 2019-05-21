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الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:02 م
خالد صلاح
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الصين تنظم المعرض الدولى الـ16 للشركات الصغيرة والمتوسطة يونيو المقبل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:36 ص
الصين تنظم المعرض الدولى الـ16 للشركات الصغيرة والمتوسطة يونيو المقبل الرئيس الصينى
أ ش أ
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تنظم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، المعرض الدولي الـ16 للشركات الصغيرة والمتوسطة في قوانغتشو بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي الصين في 24 يونيو المقبل.

وقال نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات "وانغ جيانغ بينغ" - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن 31 دولة ومنطقة ومنظمة دولية أكدت حتى الآن مشاركتها في المعرض الذي سيقام في الفترة من 24 حتى 27 يونيو المقبل، والذي يقام تحت شعار "الذكاء والحكمة والتصنيع الذكي والحفاظ على الطاقة".

وأضاف أن المعرض، وفي إطار توفير خدمة أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة، سيوفر أقساما جديدة من أجل مفاوضات تجارية والترويج للخدمات الابتكارية.

وتابع بينغ أنه سيتم خلال المعرض عرض تكنولوجيات جديدة في مجالات البيانات الضخمة، والإنترنت الصناعي، والتصنيع الذكي، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص جديدة في التنمية المتكاملة.

ويهدف المعرض، الذي أطلقته الحكومة الصينية عام 2004 إلى تدعيم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى تعزيز التبادل والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الصينية ونظرائها في الخارج.


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الصين

وزارة الصناعة

تكنولوجيا المعلومات

الحكومة الصينية

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