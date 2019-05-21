وقال شيوي – في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - "نأسف لعدم عقد الاجتماع في الموعد المحدد، ونأمل أن يحترم أعضاء المجلس بعضهم بعضا، ويحافظون على الوحدة، ويوفون بفاعلية بالتزام المجلس المتمثل في صون السلم والأمن الدوليين" ، وأضاف "أن الصين تحافظ دائما على موقف موضوعي ومحايد بشأن مسألة أوكرانيا، وتحترم سيادة وسلامة أراضي جميع الدول بما فيها أوكرانيا".

وتابع قائلا ، إن بلاده ترى أنه يتعين على الأطراف المعنية الالتزام بالاتجاه العام للتسوية السياسية، والسعي بنشاط إلى إيجاد حل شامل ودائم ومتوازن للقضية الأوكرانية، سيما وأن الوضع في أوكرانيا له خلفيات تاريخية وحالية معقدة، وأن الصين تدعم جميع الأطراف المعنية في حل خلافاتها في أقرب وقت ممكن، والتوصل إلى تسوية نهائية مقبولة لجميع الأطراف من خلال الحوار والتفاوض، وعلى أساس مراعاة واستيعاب الشواغل المشروعة لجميع المناطق والجماعات العرقية المختلفة في أوكرانيا.

وأكد شيوي أن الصين ترى أنه يتعين على مجلس الأمن أن يلعب دورا بناء في تهيئة بيئة خارجية مواتية للتسوية المناسبة للقضايا ذات الصلة، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في أوكرانيا، وتحقيق التعايش المتناغم بين مختلف المجموعات العرقية في أوكرانيا والتعايش السلمي بين أوكرانيا والبلدان الأخرى في المنطقة.

يشار إلى أنه تم رفض اقتراح روسي في تصويت إجرائي بمجلس الأمن لمناقشة مسألة سن قانون للغة الأوكرانية، حيث حصل الاقتراح على خمسة أصوات فقط، فيما تلزم موافقة تسعة أصوات لاعتماد بند جدول أعمال مؤقت متفق عليه في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.