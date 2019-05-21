video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة النيوزيلندية توجه تهمة القيام بالعمل الإرهابى لمنفذ هجوم كرايستشيرش

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:40 ص
الشرطة النيوزيلندية توجه تهمة القيام بالعمل الإرهابى لمنفذ هجوم كرايستشيرش رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
ولينجتون (أ ش أ)
إضافة تعليق

وجهت الشرطة النيوزيلندية تهمة القيام بالعمل الإرهابى لمنفذ الهجوم على مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" فى شهر مارس الماضى وهو ما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.

ذكرت النبأ شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

كانت نيوزيلندا قد بدأت الأسبوع الماضى تحقيقا فى الهجوم على مسجدى كرايستشيرش بالاستماع للأدلة، ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للمشاركة فى استضافة اجتماع فى فرنسا يسعى للحصول على دعم عالمى للتصدى للعنف عبر الإنترنت.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيسة وزراء نيوزيلندا: يجب إصلاح السوشيال ميديا لعدم تكرار مذبحة كرايستشيرش

ارتفاع عدد قتلى هجمات كرايستشيرش فى نيوزيلندا إلى 51 بعد وفاة مصاب

شرطة نيوزيلندا تتهم رجلا بحيازة متفجرات فى مدينة كرايستشيرش

رئيسة وزراء نيوزيلندا: ليس لدينا معلومات تربط هجمات سريلانكا بهجوم كرايستشيرش

نيوزيلندا: لا توجد معلومات تدعم ربط هجمات سريلانكا بهجوم كرايستشيرش

كرايستشيرش

فرنسا

هجوم كرايستشيرش

الشرطه النيوزيلنديه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة