الشرطة النيوزيلندية توجه تهمة القيام بالعمل الإرهابى لمنفذ هجوم كرايستشيرش

ولينجتون (أ ش أ)

وجهت الشرطة النيوزيلندية تهمة القيام بالعمل الإرهابى لمنفذ الهجوم على مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" فى شهر مارس الماضى وهو ما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.

ذكرت النبأ شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

كانت نيوزيلندا قد بدأت الأسبوع الماضى تحقيقا فى الهجوم على مسجدى كرايستشيرش بالاستماع للأدلة، ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للمشاركة فى استضافة اجتماع فى فرنسا يسعى للحصول على دعم عالمى للتصدى للعنف عبر الإنترنت.