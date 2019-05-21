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السكة الحديد تقرر شراء 100 عربة جديدة لتحديث قطارات النوم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:00 ص
السكة الحديد تقرر شراء 100 عربة جديدة لتحديث قطارات النوم قطار
كتب رضا حبيشى
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تدرس هيئة السكة الحديد شراء 100 عربة نوم جديدة من أجل تحديث أسطول قطارات النوم بها وزيادة أعداد قطارات النوم العاملة برحلات يومية من الإسكندرية والقاهرة إلى أسوان والعكس.

وأضافت مصادر لليوم السابع أن هيئة السكة الحديد تعكف حاليا على إعداد المواصفات الفنية المطلوب توافرها فى هذه العربات، بحيث يعقب ذلك تجهيز مستندات الطرح وكراسة شروط للمناقصة العالمية التى سيتم طرحها لإختيار إحدى الشركات التى ستقوم بتصنيع وتوريده هذه العربات.

وقالت المصادر إنه يجرى البحث عن عرض تمويلى يغطى تكلفة هذه العربات فى صورة قرض ميسر، لافتة إلى أن التكلفة التقديرية للعربات الـ 100 تقترب من 100 مليون دولار.

يذكر السكة الحديد تعاقدت على شراء 1300 عربة مكيفة ومميزة ومكيفة مميزة مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية بتكلفة تصل إلى 22 مليار جنيه، بجانب تعاقدها مع شركة تالجو الاسبانية على شراء 6 قطارات مكيفة جديدة كلا منها عبارة عن وحدة واحدة بتكلفة 127 مليون يورور.


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