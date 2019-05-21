السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر للحجز على مقاعد قطارات 29 رمضان

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد طرح اليوم للحجز أمام المسافرين مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان المدرجة ضمن جداول التشغيل العادية، على أن تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية المكيفة وعربات العلاوة المقرر الدفع بها خلال فترة العيد ابتداءً من الإثنين المقبل.

يذكر أن هيئة السكة الحديد بدأت حجز مقاعد القطارات المدرجة ضمن جداول التشغيل العادية الطبيعية الخميس، حيث أغلقت كافة منافذ الحجز الخارجية، واشترطت الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.