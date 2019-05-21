السعودية تطلق تطبيق " إسألنى" لتقديم فتاوى دينية صادرة عن كبار علمائها

كتب محمد جمال

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، عن إطلاق أول تطبيق افتراضي لها على الهواتف الذكية، لتقديم فتاوى دينية صادرة عن كبار علمائها.

وقالت المؤسسة الدينية الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الدينية في المملكة، في بيان أمس نشرته على تويتر، إنها دشنت تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية، والذي يحمل اسم " إسألنى".

وذكر نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية في الرئاسة فهد العواد، أن التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الرئاسة وبأيد سعودية، ويستقي جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة.