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السجن 12 عاما لطالب لجوء خطط لتنفيذ تفجيرات وهجوم بسكين فى الدنمارك

السجن 12 عاما لطالب لجوء خطط لتنفيذ تفجيرات وهجوم بسكين فى الدنمارك

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:59 ص
السجن 12 عاما لطالب لجوء خطط لتنفيذ تفجيرات وهجوم بسكين فى الدنمارك شرطه الدنمارك
/أ ش أ/
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قضت محكمة فى الدنمارك، الإثنين، بسجن طالب لجوء بالسويد لمدة 12 عاما، لتخطيطه لتنفيذ تفجير أو أكثر وهجوم بسكين فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن مؤيد الزعيبى (32 عاما) قام بأنشطته بالنيابة عن تنظيم "داعش"، وكان من المخطط أن يلتقى بشريكه فى كوبنهاجن فى 16 نوفمبر 2016 لتنفيذ هجوم على مكان غير معلوم، لكن الخطط فشلت بسبب القبض على شريكه، إلا أنه وجدت "بوضوح" محاولة لتنفيذ عمل إرهابي.

وقررت المحكمة وهيئة المحلفين طرد الزعيبى من البلاد بعد تنفيذه الحكم.

وكانت الشرطة الدانمركية ألقت القبض على المدان - الذى أكدت المخابرات السويدية تعاطفه مع "داعش" - فى ديسمبر 2017، بعدما تم تبرئته فى وقت سابق من ذلك العام من تهمة إحراق مسجد شيعى فى مدينة مالمو جنوب السويد.

وألقى القبض على شريكه فى ألمانيا خلال محاولته دخول الدنمارك ومعه حقيبة بها 17 بطارية وألعاب نارية وسكينى مطبخ وستة أجهزة إرسال وأعواد ثقاب طلبها الزعيبي، وحكم عليه بالسجن هناك لمدة ست سنوات ونصف فى يونيو 2017.

 


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