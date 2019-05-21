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السجن المشدد 7 سنوات لبائع قتل شاب بالمطرية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:20 م
السجن المشدد 7 سنوات لبائع قتل شاب بالمطرية محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "خ.س" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل شاب بالمطرية.

وأسندت النيابة للمتهم "خ.س"، "بائع"، بقتل المجني عليه "ع. ف" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، وما أن ظفر به حتي عاجله بطعنة قاصدا إزهاق روحه،  فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

 

ترجع الواقعة بتلقى قسم المطرية، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شاب بالطريق العام، وبالإنتقال والفحص تبين أنها جثة لشاب يدعى "ع.ف"، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.

 

 


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