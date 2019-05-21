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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه "لسائق" بتهمة الاتجار بالمخدرات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:19 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه "لسائق" بتهمة الاتجار بالمخدرات حشيش ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى،  بمعاقبة المتهم "أحمد .ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدر بالمطرية.

صدر الحكم  بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر محمد السنوسي.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ع"، سائق، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ترجع الواقعة بتلقى قسم المطرية، بلاغاً يفيد بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وبتقتين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.

 

 

 


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