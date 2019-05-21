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الرى تعلن مد التسجيل فى مسابقة المزارعين لترشيد المياه حتى نهاية مايو

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:04 م
الرى تعلن مد التسجيل فى مسابقة المزارعين لترشيد المياه حتى نهاية مايو أرض زراعية
كتبت أسماء نصار
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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، مد التسجيل فى المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه للمزارعين حافظ عليها تلاقيها حتى 30 مايو الحالى، والتى يتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وسيتم تكريم الفائزين فى اسبوع القاهرة للمياه أكتوبر القادم.

وتتضمن المرحلة الثانية تقييم أفضل الممارسات الزراعية الناجحة فى ترشيد مياه الرى وزيادة الانتاجية للفدان وتحقيق أعلى فائدة مادية وزيادة المساحات المنزرعة لصالح المزارعين، وتنظيم زيارات ميدانية بين المزارعين فى محافظات مختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال استخدام نظم الرى المطور بالتعاون مع قطاع تطوير الرى بتلك المحافظات.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مسابقة المزاعين أسفرت عن نتائج جيدة حيث بدأ عدد منهم فى التوسع فى استخدام الرى الحديث وتم عرض بعض التجارب الناجحة فى المنوفية والمنيا والفيوم، ويتم العام الحالى تنظيم جائزة المزارع المتميز الذى لا يقوم فقط بإستخدام الرى الحديث، لكنه يقوم بنشره بين المزارعين للتوسع فى تطبيقه.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى أطلق فى مارس الماضى مشروع دعم الاصلاح وتعزيز القدرات الفنيه لقطاع المياه مع وزارة الموارد المائية والرى بميزانية إجمالية تبلغ 4.8 ملايين يورو كمنحة تهدف إلى رفع الكفاءات التقنية في مجال المياه، وتبلغ مدته ثلاثون شهرًا، ويساعد هذا المشروع الوزارة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الأمن المائى وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 والخطة القوميه للموارد المائية 2037.


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