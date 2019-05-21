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الرادار يلتقط 1780 مخالفة سرعة زائدة لسيارات على الطرق الرئيسية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:24 م
الرادار يلتقط 1780 مخالفة سرعة زائدة لسيارات على الطرق الرئيسية رادار المرور يصطاد المخالفين
كتب عبد الرحمن سيد
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يواصل رجال المرور، ملاحقة السائقين ممن يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 

وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1780 مخالفة خلال 24 ساعة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات، بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر بـ"المرور"، استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار، لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


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