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الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو يفوز بولاية ثانية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:33 ص
الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو يفوز بولاية ثانية جوكو ويدودو الرئيس الإندونيسى
كتب وكالات
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أعلن اليوم فى جاكارتا فوز الرئيس الإندونيسى، جوكو ويدودو، بولاية ثانية بحصوله على 55,5 % من الأصوات، مقابل 44,5 % لمنافسه الجنرال المتقاعد، برابوو سوبيانتو.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عارف بوديمان، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، نقلت وقائعه مباشرة على الهواء وسائل الإعلام المحلية، إن قرار إعلان فوز ويدودو "صدر فى 21 مايو (...) ويسرى فورا".

وصدرت النتائج الرسمية للانتخابات قبل يوم من موعدها المقرر أصلا، واستبقت السلطات إعلان النتائج بنشر تعزيزات أمنية فى العاصمة خشية تنظيم المعارضة تظاهرات احتجاجا على فوز ويدودو الملقب بـ"جوكوي".

ومنذ الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 17 أبريل، وناهزت نسبة المشاركة فيها 80% من أصل 190 مليون ناخب، لا ينفك مرشح المعارضة يتوعد بتنظيم تظاهرات ضخمة احتجاجا على ما يقول إنه تزوير واسع النطاق اعترى الانتخابات.

وهدد الجنرال المتقاعد بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات إذا ما فاز بها "جوكوي"، غير أن السلطات ناشدت أنصار المعارضة عدم التظاهر خشية من وقوع "هجمات إرهابية" قد تنفّذها "جماعات جهادية" مستغلّة هذه الاحتجاجات.

 


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