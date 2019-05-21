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"الخدمات البيطرية" تحدد 5 إجراءات لمواجهة أمراض الماشية والأغنام فى الصيف

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:00 ص
"الخدمات البيطرية" تحدد 5 إجراءات لمواجهة أمراض الماشية والأغنام فى الصيف طب بيطرى
كتب عز النوبى
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ينشر" اليوم السابع " عدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية  للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لحماية الحيوانات من الأمراض الوبائية الصيفية.
 
تطبيق الأمان الحيوى: بعمل ماموريات لمتابعة إجراءات الأمان الحيوي داخل المزارع لتسهيل عملية التصدير، التحصين الدورى كل 4 أشهر، وذلك باستخدام لقاحى الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع وكل 9 أشهر بلقاح جدرى الأبقار والأغنام بالنسبة للقاحات الحية من خلال حملات قومية للتحصين بجميع محافظات الجمهورية، التحصين الحلقى للحيوانات القابلة للعدوى حول المنطقة المصابة بالمرض ويبدأ التحصين من خارج نطاق الإصابة فى دائرة نصف قطرها 10 كم.
 
إجراء المسح السيرولوجى ( Serosurveillance ) لقياس مستوى الأجسام المناعية بعد التحصين و ذلك لتقييم المستوى المناعى للحيوانات المحصنة و تحديد التوقيت الزمنى لبداية انخفاض المستوى المناعى و عليه يمكن تحديد المدة الزمنية اللازمة لإعادة التحصين مرة أخرى، والتقصى السلبى ( passive surveillance ) عن طريق تلقى البلاغات الخاصة باشتباهات الامراض الوبائية من المحافظات المختلفة و تشكيل لجان مشتركة من أطباء الوقاية و المديرية و المعامل لسحب العينات اللازمة .
 
التقصى النشط ( Active surveillance ) و ذلك عن طريق تنفيذ خطة للتقصى عن الحالات المرضية فى المحافظات المختلفة و سحب عينات منها و ذلك للكشف عن العترات المنتشرة فى الحقل و أنواعها المختلفة من أجل تحديث اللقاح المستخدم فى التحصين بما يتناسب مع العترات الأكثر انتشارا فى الحقل.
 
 الاستجابة السريعة، من خلال التعامل الفوري مع البؤر من خلال: التحري الوبائي وذلك لتتبع مصدر الاصابة، التحصين الحلقي فى نطاق البؤرة المرضية التى سيتم الابلاغ عنها بواسطة مديريات الطب البيطرى بالمحافظات التوصية بعمل الندوات الارشادية وذلك للتوعية اصحاب الحيوانات والدواجن، التوصية بمنع حركة الحيوانات المصابة والتخلص الامن من الحيوانات النافقة، التوصية بغلق الاسواق الموجودة فى اماكن الإصابة.
 
تطبيق الإجراءات الوقائية، بالتنبيه على ضرورة الإبلاغ الفورى عن حالات الاشتباه من قبل أطباء الوحدات والإدارات، وضع الحيوانات بالمزرعة تحت الحجر البيطرى مع عدم دخول حيوانات جديده الى المزرعة أوبيع حيوانات مصابه أو مخالطه و لا يتم رفع الحجر الا بعد مرور 21 يوما من شفاء أو نفوق آخر حالة.
 
الاستمرار فى العناية الجيدة للحيوانات ومتابعة ظهور الأعراض المرضية، وعزل الحيوانات المريضة عن السليمة بمكان به شبابيك مغطاه بسلك يمنع دخول وخروج الحشرات الناقلة للمرض المشتبه به والحشرات الطائرة، تكثيف رش الحظائر بالمبيدات الحشرية اللازمة للقضاء على الحشرات الماصة للدم والحشرات الطائرة، تقديم العليقة الخضراء سهلة المضغ للمصاب من الحيوانات ، قطع ارضيات العنابر وتطهيرها ، متابعه اطباء الوحدة البيطرية وإدارة الطب الوقائى للحالة الصحية للحيوانات فى بؤرة الإصابة والمناطق المحيطة بها مع إبلاغ الإدارة المركزية بما يستجد.

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الخدمات البيطرية

امراض الماشية

الأغنام

الحيوانات المصابة

الحمى القلاعية

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