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الخارجية الروسية: واشنطن تنتقم من روسيا بفرضها عقوبات جديدة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:32 م
الخارجية الروسية: واشنطن تنتقم من روسيا بفرضها عقوبات جديدة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بفرضها عقوبات جديدة على منظمات روسية تحاول الانتقام من روسيا لمساعدتها فى تعزيز الدفاع الجوى السورى.
ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان للخارجية الروسية، وجاء فى نصه: "في الواقع، من الواضح أن الأمر يتعلق بالرغبة في تصفية الحسابات للمساعدة في تقوية الدفاع الجوي للجمهورية العربية السورية، والذي حاولت الولايات المتحدة وبعض شركائها مرارًا وتكرارًا شن الهجمات هناك في انتهاك للقانون الدولي".
وأكد البيان: "في الولايات المتحدة، يبدو أنهم في عجلة من أمرهم لإلغاء الطابع الإيجابي لزيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى روسيا ".


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