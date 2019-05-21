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بعد تحذير "الأغذية العالمى" بتعليق الإغاثات..

الحكومة اليمنية تحمل "الحوثيين" مسئولية تفاقم الماسأة الإنسانية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:48 م
الحكومة اليمنية تحمل "الحوثيين" مسئولية تفاقم الماسأة الإنسانية وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى
كتيت - إيمان حنا
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قال وزير الإعلام اليمنى، معمر الأريانى، إن الحكومة الشرعية تحمل "الحوثيين" كامل المسؤولية ازاء تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم المأساة الانسانية فى مناطق سيطرتها، وكذا تلف المواد الغذائية المخزنة فى مطاحن البحر الأحمر بسبب طول مدة التخزين واستمرار المليشيات فى إعاقة إخراجها وتوزيعها على المحتاجين من أبناء الشعب اليمني.
 
يأتى ذلك بعد بيان منظمة الغذاء العالمى وتحذيرات ديفيد بيسلى، مدير البرنامج، بتعليق تدريجى لإرسال المساعدات إلى مناطق سيطرة الميليشيات بسبب العراقيل والتدخلات من قيادات حوثية وسرقة ومنع قوافل المساعدات.
 
وأكد "الأريانى" عبر تغريدات له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن هذه المواقف والتحذيرات تأتى فى ظل استمرار احتجاز مليشيا الحوثى 80 شاحنة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة (الفاو) فى محافظة إب منذ قرابة شهرين وتضم مساعدات غذائية ومواد زراعية وشحنات وقود للمستشفيات، تأكيدًا لسياسة التجويع والإفقار التى تنتهجها المليشيا فى مناطق سيطرتها.
 
كما وجه نداء للمجتمع الدولى والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتهم الانسانية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم إمام العراقيل التى تضعها مليشيا الحوثى أمام تدفق الإمدادات الغذائية ونهب المساعدات الإنسانية، والضغط عليها للإفراج عن الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمى وتسهيل وصولها للمستحقين.
 

 


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