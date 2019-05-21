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الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:32 م
الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، بحبس "شريف .ج.ع" عاطل 3 سنوات، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا .


كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط "شريف .ج .ع" عاطل وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 


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المنوفية

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