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الحبس سنة مع الشغل لترزى ضبط بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة بالشرقية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:13 ص
الحبس سنة مع الشغل لترزى ضبط بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، ترزى، بالحبس سنة مع الشغل، لضبطه وبحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 40392 لسنة 2018، جنايات منيا القمح، ليوم 5 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بضبط "مدحت إ س إ" 34 سنة، ترزي، مقيم بكفر على غالي، بدائرة المركز، بحوزته 28 قرص لعقار "الترامادول" المخدر، وسلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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حبس ترزى لحيازته سلاح واقراص مخدرة

جنايات منيا القمح

مدير امن الشرقية

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