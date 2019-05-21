ونقلت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية عن قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي قوله، "إن قوات الجيش حققت تقدما نوعيا في مديرية الحشوة وسط انهيار في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية،وأنه تمت السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة الواقعة بالقرب من مركز مديرية الحشوة".

وأشار القائد اليمني إلى أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة، ولقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون.

يذكر أن الجيش اليمني مدعوما من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.