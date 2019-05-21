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الجيش الجزائرى يقبض على عنصر دعم للإرهابيين شمال غربى البلاد

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:36 م
الجيش الجزائرى يقبض على عنصر دعم للإرهابيين شمال غربى البلاد القوات الجزائرية ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تلمسان (شمال غرب).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان".

وأضاف البيان أنه "فى إطار مكافحة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش بكل من تمنراست وعين قزام (جنوب) سبعة منقبين عن الذهب وضبطت بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و4 أجهزة للكشف عن المعادن ودراجة نارية.

وأشار إلى أن قوات حرس الحدود بولاية النعامة (شمال غرب) ضبطت 5 قناطير و11 كيلوجراما من المخدرات ليرتفع إجمالى الكميات المحجوزة فى نفس المنطقة خلال اليومين السابقين إلى 21 قنطارا و61 كيلوجراما من المخدرات.

 


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