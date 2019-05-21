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الجارديان: البرلمان الأوروبى أحال قضية "هدايا" فاراج إلى لجنة استشارية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:34 م
الجارديان: البرلمان الأوروبى أحال قضية "هدايا" فاراج إلى لجنة استشارية نايجل فاراج زعيم حزب بريكست
كتبت رباب فتحى
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كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن البرلمان الأوروبى سيحقق مع نايجل فاراج، رئيس حزب "بريكست"،  لعدم إفصاحه عن النفقات الضخمة الممولة من قبل آرون بانكس، رجل الأعمال البريطانى الذى كان أحد أكبر المتبرعين لحزب "استقلال المملكة المتحدة"، نواة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

 

وقال مصدر لصحيفة "الجارديان"، إن رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى، "يحيل اليوم قضية فاراج إلى لجنة استشارية".

 

اللجنة الاستشارية هى عبارة عن مجموعة من خمسة أعضاء من البرلمان الأوروبى يعملون كجهات مراقبة على مدونة قواعد السلوك فى البرلمان. وينص على أنه يجب على جميع الأعضاء الإعلان عن الهدايا باهظة الثمن والإبلاغ عن الأطراف الثالثة التى تمول الفاعليات.

 

فى الأسبوع الماضى، كشفت القناة الرابعة أن شركة Farron تم تمويلها بسخاء من قبل آرون بانكس فى العام الذى أجرى فيه الاستفتاء  على عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى.

 

وأظهرت الفواتير ورسائل البريد الإلكترونى والمستندات أن فاراج استفاد من منزل بتشيلسى بقيمة 13000 جنيه إسترلينى فى الشهر، وحصل على سيارة مع سائق، ووفرت له زيارات ترويجية إلى الولايات المتحدة فى عام 2016.

 


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نايجل فاراج

رئيس حزب بريكست

التحقيق مع فاراج

انتخابات البرلمان الاوروبى

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