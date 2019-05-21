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التأديبية تجازى 3 مسئولين بالشهر العقارى لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:05 م
التأديبية تجازى 3 مسئولين بالشهر العقارى لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أمين مكتب الشهر العقارى بكفر الشيخ، بعقوبة اللوم، وغرمت المراجع الفنى السابق بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره، كما غرمت أمين مساعد مكتب الشهر العقارى السابق بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره، وذلك للخروج على واجبات الأمانة والدقة فى العمل وارتكاب مخالفات إدارية ومالية .

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

 

وأكدت المحكمة، على أن المحال الأول ضلل مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة، من خلال إرسال خطاب يتضمن على خلاف الحقيقة عدم وجود موظف بالمكتب رئاسته وفروعه باسم "عاطف إبراهيم الشافعي"، رغم وجود موظف بهذا الاسم بقسم المطالبات بالمكتب .

 

وقامت المحالة الثانية باتخاذ إجراءات خاطئة بطريقة الإيداع لمحرر لإشهاره، رغم عدم جواز شَهر هذا المحرر بهذا الطريق، وضمنته بنودا لا يجوز تضمينها بهذا الطريق لبحث الملكية والتكليف، وبالرغم عدم حضور ممثل الجهة المتصرفة بالبيع للتوقيع على الإشهار بالمخالفة للقواعد والتعليمات.

 

وأوضحت المحكمة، أن المحالة الثالثة أهملت فى الإشراف والمتابعة على أعمال المحالة الثانية .

 

وأشارت إلى أن المحالين لم يتبعوا التعليمات المنظمة للشهر العقارى أثناء أداء العمل، فاتبعوا نظام ذكر الثمن خلال الإشهار للمحررات بالمخالفة، فضلًا عن خلو المحررات من توقيع الجهة المتصرفة بالبيع وعدم إتباع نظام المزايدة العلنية.

 

ولفتت المحكمة، إلى أن المكتب لم يلتزم بالإعفاء من الرسوم المنصوص عليها قانونًا للجهات، رغم كون الجهة المتصرفة بالبيع معفاة بحكم القانون من هذه الرسوم، وتحصيل رسوم قدرها 20 ألف جنيه دون وجه حق.

 

كما خالف المكتب نص المادة 20 من القواعد والشروط المنظمة للتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.


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التاديبية العليا

معاقبة مسئول

الشهر العقارى

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