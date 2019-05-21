البنك المركزى: 4.1 تريليون جنيه إجمالى الدين العام فى نهاية 2018

كتب - أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى الدين العام لمصر، ارتفع إلى 4.1 تريليون جنيه ما يمثل 78.2% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، فى نهاية ديسمبر 2018.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أن نسبة 85.3% من الدين العام مستحق على الحكومة، و8.3% على الھیئات العامة الاقتصادیة، و6.4%على بنك الاستثمار القومى.

وبلغ صافى رصید الدین المحلى المستحق على الحكومة نحو 3504 ملیار جنيه فى نھایة دیسمبر 2018، بزیادة قدرھا نحو 383 ملیار جنيه خلال الفترة یولیو - دیسمبر من السنة المالية 2018 - 2019.