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البنك المركزى: 4.1 تريليون جنيه إجمالى الدين العام فى نهاية 2018

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:06 م
البنك المركزى: 4.1 تريليون جنيه إجمالى الدين العام فى نهاية 2018 البنك المركزى المصرى - أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب
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قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى الدين العام لمصر، ارتفع إلى 4.1 تريليون جنيه ما يمثل 78.2% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، فى نهاية ديسمبر 2018.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أن نسبة 85.3% من الدين العام مستحق على الحكومة، و8.3% على الھیئات العامة الاقتصادیة، و6.4%على بنك الاستثمار القومى.

وبلغ صافى رصید الدین المحلى المستحق على الحكومة نحو 3504 ملیار جنيه فى نھایة دیسمبر 2018، بزیادة قدرھا نحو 383 ملیار جنيه خلال الفترة یولیو - دیسمبر من السنة المالية 2018 - 2019.


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أخبار الاقتصاد

طارق عامر

ديون مصر الخارجية

الدين العام

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