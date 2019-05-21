البابا تواضروس عن سفره للخارج: البابا مظلوم.. وأعرف مسئولياتى وواجباتى

رد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على الانتقادات الموجهة له بشأن تكرار سفره لخارج مصر كل عام. وقال البابا فى حوار بثته قناة الكنيسة: البابا مظلوم، مستكملًا: أعرف جيدا أن أبناء الكنيسة داخل وخارج مصر وأحاول أن اتفقدهم جميعا.

وقارن البابا بين زياراته الخارجية وزياراته الداخلية فقال: في الشهرين الماضيين زرت ثلاث محافظات فى مصر هى الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وأقمت فى كل محافظة يومًا بليلة، أما فى أوروبا مثلًا قضيت 3 أيام فى دوسردولف متضمنة السفر والوصول ويومان فى اونا ومثلهم فى التينا وفى كل مدينة أقمت فيها، صليت بالكنيسة وافتقدت أبنائى.

واستكمل البابا: من يقول ذلك وراءه أغراض غير نقية وله أغراض أخرى، وأنا عارف واجباتى ومسئولياتى ودورى وتقسيم وقتى وأعرف أن الأقباط جميعا أبنائى وعلى قدر اليوم والوقت والصحة أقوم بواجبى.

واستكمل: هناك أمور كثيرة نصنعها ولا نتكلم عنها وهناك اتهامات كثيرة ظالمة وليست حقيقية فمن يتهم البابا لا يعلم شيئا عن جدول البابا.

كان البابا تواضروس قد بدأ الأسبوعين الماضيين رحلته الرعوية إلى أوروبا وزار ألمانيا وسويسرا ثم غادر إلى انجلترا حيث دشن البابا أربعة كنائس فى ألمانيا وكنيسة فى سويسرا وعقد لقاءات مع أساقفة أوروبا والكهنة وشعب الكنيسة.