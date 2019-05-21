الانتهاء من 4 مشروعات صرف صحى فى 4 قرى فى الوادى الجديد بـ24 مليون جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات صرف صحى بـ4 قرى بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه.

وقال وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بقرية عدن التابعة لمركز باريس بتكلفة 7.5 مليون جنيه، ومشروع ثانى فى قرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة، بتكلفة 4 مليون جنيه، ومشروع ثالث بقرية عبد المجيد الجغيل، التابعة لمركز الفرافرة بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

أضاف حسين، أن المديرية أنهت مشروع صرف صحى متكامل بقرية مرزوق بمركز بلاط بتكلفة 5 مليون جنيه، ودخلت بالفعل هذه المشروعات الخدمة، فى إطار توجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، لتوصيل الخدمات والمرافق لجميع القرى بمراكز المحافظة الإدارية.