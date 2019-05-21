بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي مع رئيس وزراء مالي بوبو سيسي، علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقائهما بمقر وزارة الدفاع بأبو ظبي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع الإماراتية والوفد المرافق لرئيس وزراء مالي.
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