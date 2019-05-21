تطلق المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد غد الخميس " جائزة التميز الحكومي العربي " تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية .
وتعد هذه الجائزة الأكبر عربيا في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري وستكون متاحة لمشاركة جميع الحكومات العربية.
وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك إداري عربي لتبني أفضل النظريات العالمية في التميز الحكومي وإبراز أهم التجارب والشخصيات والقيادات الادارية العربية الناجحة
ويتم خلال الحفل الإعلان عن فئات الجائزة ومعاييرها ورؤيتها في دفع العمل الإداري العربي.
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