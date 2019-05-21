وتعد هذه الجائزة الأكبر عربيا في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري وستكون متاحة لمشاركة جميع الحكومات العربية.

وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك إداري عربي لتبني أفضل النظريات العالمية في التميز الحكومي وإبراز أهم التجارب والشخصيات والقيادات الادارية العربية الناجحة

ويتم خلال الحفل الإعلان عن فئات الجائزة ومعاييرها ورؤيتها في دفع العمل الإداري العربي.