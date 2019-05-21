الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية فى الطب والهندسة والعلوم والفنون.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة البيان الإماراتية، قال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الدفعة الأولى من مستحقى الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر، تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم. متابعا: "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين والمواهب الاستثنائية، ولكل من يساهم بإيجابية فى قصة نجاح دولة الإمارات.. نريدهم شركاء دائمين معنا فى مسيرتنا.. وجميع المقيمين فى دولة الامارات إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة".