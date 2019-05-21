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الإكوادور تكشف تكلفة إقامة جوليان أسانج فى سفارتها بلندن طيلة 7 أعوام

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:52 م
الإكوادور تكشف تكلفة إقامة جوليان أسانج فى سفارتها بلندن طيلة 7 أعوام جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
كتب محمد جمال
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أفادت دائرة الرقابة العامة فى الإكوادور بأن تكلفة معيشة مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، فى مبنى سفارة الإكوادور بلندن لمدة نحو 7 أعوام، لا تتجاوز 800 ألف دولار.

 

وكتبت صحيفة ، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم"Comercio" من بيرو، أن موظفى الدائرة الذين عملوا على إعداد تقرير بهذا الخصوص، توصلوا إلى أن سلطات البلاد أنفقت على معيشة أسانج فى أراضى سفارتها بلندن 795 ألفا و372 دولارا، بما فيها تكلفة الغسيل والغذاء والخدمات الطبية، بالإضافة إلى تكلفة الخدمات الاستشارية وتحسين مكان المعيشة وتكاليف موظفى الاتصالات والصيانة وتنظيم المؤتمرات الصحفية.

 

وأعلن وزير خارجية الإكوادور، خوسيه فالينسيا، فى أبريل الماضي، أن بلاده أنفقت أكثر من 5.18 مليون دولار فى الفترة ما بين عام 2012 وعام 2018 لضمان أمن أسانج، دون تقديم أى تفاصيل أخرى.


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