الإسماعيلية تستعد لانطلاق الدورة الـ20 لمهرجان الفنون الشعبية الدولى

الإسماعيلية - جمال حراجى

عقد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعا لاستعراض ومناقشة كافة التنسيقات والترتيبات الخاصة باستعدادات المحافظة لانطلاق فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية لهذا العام، بحضور الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد العايدى المستشار الإعلامى للمحافظة ومديرى الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى والسياحة والعلاقات العامة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن الإسراع فى إنهاء كافة الاستعدادات واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بإقامة فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية والمقرر لها خلال الفترة من 24 الى 31 من شهر أغسطس القادم.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمهرجان وما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان.

وقال الفنان ماهر كمال مدير عام المهرجان، إنه من المنتظر أن يصل إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان هذا العام 11 إلى عدد 23 فرقة للفلكلور الشعبى يمثلون عدد 16 دولة عربية وأجنبية.

وأضاف "كمال"، أنه يصل إجمالى عدد الفرق الاستعراضية المحلية المشاركة فى دورة مهرجان هذا العام الى 6 فرق مصرية وإجمالى عدد الفرق الأجنبية والعربية والمحلية الى 29 فرقة وتضم فرق دول كل من ايطاليا والهند ونيجيريا والجزائر والأردن وأندونيسيا والبوسنة والهرسك وفرنسا وتونس وبلغاريا ورومانيا واليونان وأسبانيا وجمهورية شمال مقدونيا وجمهورية مونتينجرو وفلسطين.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية والعمل على توفير كافة سبل الدعم اللازم للمهرجان حتى تخرج دورة هذا العام بما يليق باسم مصر والإسماعيلية عالميا.