الإسكان تعتمد قرار تصميم قطعة أرض لإنشاء أول جامعة خاصة بمدينة أسيوط الجديدة

كتب أحمد حسن

نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد التصميم العمرانى لقطعة أرض رقم 28 بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 21 فدانا، والمخصصة لإحدى الشركات العقارية لإقامة نشاط تعليم عالى بمدينة أسيوط الجديدة.

وطبقا للمادة الثانية من القرار تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة بالعقد المبرم بتايخ 13 أبريل 2016 ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتلتزم الشركة باستصدار قرار رئيس الجمهورية اللازم لإنشاء الجامعة الخاصة وإحضار موافقات كافة الجهات المختصة قبل مباشرة النشاط المخصص له قطعة الأرض، كما تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.

ونصت المادة السادسة من القرار على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وفقا لقرار لجنة التخطيط والمشروعات، وتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها ، واستخدام أنظمة الطاقة المستدامة عل النحو المتبع وتوفير أماكن انتظار للسيارات.