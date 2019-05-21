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الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية بالدقهلية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:17 م
الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية بالدقهلية الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية
الدقهلية شريف الديب
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وزعت جمعية الأورمان، بالتعاون مع الهلال الأحمرالإماراتى تحت رعاية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية 350 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر غير القادرة فى قرية ميت العامل مركز أجا، وقرية المنيل مركز طلخا، ومركز السنبلاوين .

 

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، ترحيب الجمعية الشديد بتعاون الهلال الأحمر الإماراتى ودعمه لتوزيع شنط رمضان على غير القادرين فى القرى والنجوع وبخاصة الأكثر احتياجًا منها، وأن دعم الهلال الأحمر الإماراتى لتوزيع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة يأتى فى إطار دوره الإنسانى الرائد فى توزيع المساعدات الموسمية بالإضافة الي نشاطه الخيرى الممتد لدعم الشرائح غير القادرة فى أنحاء مصر .

 

وأوضح بطى الشامسى مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتى بمصر، أن توزيع كراتين رمضان يأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الإماراتية كهدية من الشعب الإماراتى إلى الشعب المصرى الشقيق واستمرار للتعاون الإنسانى الكبير بين المؤسسات الخيرية الإماراتية ونظيرتها المصرية .

 

وأوضح شعبان، أن التوزيع سوف يتم وفق خطة زمنية عاجلة يتم خلالها الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا فى محافظات .

 

الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية (2)
الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية 

 

الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية (3)
الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية 

 

الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية (4)
الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية 

 

الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية (5)
الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية 

 

الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية (1)
الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية 

 


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